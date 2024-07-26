"المحتوى الثقافى على السوشيال ميديا".. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "المحتوى الثقافي على السوشيال ميديا"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة، بمشاركة صناع المحتوى إسلام وهبان الصحفي في إعلام دوت كوم ومؤسس مكتبة وهبان، تامر عبده أمين كاتب محتوى بموقع القاهرة 24، هيثم السيد صانع محتوى وكاتب قصص للأطفال، وقدمتها ياسمين عبد الله.

أوضح إسلام وهبان، أنه سعى إلى ربط الناس بالقراءة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خلق مساحة بين القاريء والناشر والكاتب من خلال تدشين مجموعة تفاعلية للقراءة تضم كافة الأطراف وتحتوي على مسابقات وأنشطة تشجع على القراءة وتحمل نقدا بناءا للأعمال المنشورة.

وقال وهبان أن أي شخص يدير منصة ثقافية عليه أن يتابع الأحداث بشكل يومي وأن يعمل على إنتاج أفكار جديدة تشجع على القراءة والتي قد تثمر عن ظهور كتّاب جدد على الساحة باعتبار أن كل كاتب جديد هو في الأصل قارئ.

وقال تامر عبده أمين، إن منصات التواصل الاجتماعي قد تكشف عن مواهب ثقافية إلا أنه لا يمكن الجزم بأن جميع من يظهرون عبر السوشيال ميديا يمتلكون الموهبة.

وأشار إلى أن شخص لديه هواية معينة مثل الكتابة أو القراءة عليه الاستمرار في ممارستها يوميا ولو لمدة ساعة كل يوم، موضحا أن الاستمرارية والتكرار هي ما يساهم في تطوير الموهبة واكتشاف مواطن الضعف عند كل شخص.

بدوره أوضح هيثم السيد، أنه اكتشف من خلال توجيه محتواه للأطفال أن أهم جزء في التعامل معهم هو المشاركة والبعد عن استخدام السلطة دون إيجاد مساحة للنقاش والتفاهم، وأشار إلى أهمية تعزيز قدرات الأطفال واكتشاف مواهبهم دون السيطرة على اختياراتهم بناءا على قناعات قد لا تتماشى مع التطور التكنولوجي.

وعن بداية تجربته في الحكي وكتابة القصص للأطفال، قال وجدت أمي وأبي يساعدون الأطفال ويعلمونهم، وهذا ما ورثته عنهم، وكنت املأ سيارتي بالكتب والقصص واتحرك بها لتوزيعها على صغار السن في قريتي وخلال نحو 10 سنوات وزعت 216 ألف كتاب، ومع ظهور وتوسع السوشيال ميديا وجدت أنها وسيلة يجب الاستفادة منها في الوصول لفئات مختلفة من الناس.



