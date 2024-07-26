الكشف وتوفير العلاج لـ1544 حالة بقافلة طبية مجانية فى أسيوط ضمن حياة كريمة

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انه تم إجراء الكشف وتوفير العلاج لعدد 1544 حالة خلال القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة السكان بقرية بني سميع بمركز أبوتيج ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة شهرياً عن طريق إدارة القوافل العلاجية، والتي تهدف إلى إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".



من جابنه أوضح محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ان مديرية الصحة والسكان نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية بني سميع لمدة يومين الأربعاء والخميس 24و25 يوليو الجاري، وتم الكشف الطبي على 1544 حالة وصرف الأدوية لهم وكذلك عمل الفحوصات الطبية لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، منوهاً إلى توفير كافة الإمكانات اللازمة وكامل الدعم للقافلة الطبية تنفيذاً لتوجيهات المحافظ.



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