الكشف وتوفير العلاج المجانى لـ605 حالات بقافلة حياة كريمة الطبية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء، قافلة طبية مجانية في حي المساعيد بالعريش، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن القافلة الطبية نجحت في الكشف وتوفير العلاج لعدد 605 حالة في حي المساعيد.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة عن طريق إدارة القوافل العلاجية، بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية الشاملة في أحياء وقرى شمال سيناء.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل، أن إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة نفذت القافلة الطبية والعلاجية في حي المساعيد على مدار يومي الخميس والجمعة، 25 و26 يوليو الجاري. وشملت القافلة 6 عيادات متنقلة بتخصصات الجراحة العامة، أمراض الباطنة، طب الأطفال، النساء والولادة، والعظام.

تم الكشف الطبي على 605 حالات، وتوفير الأدوية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية بالمجان. وأشار الدكتور حسانين إلى توجيهات الدكتور أحمد سمير بدر بتوفير كافة الإمكانات والدعم اللازم للقافلة، مؤكدًا استمرار القوافل العلاجية لخدمة أهالي شمال سيناء.