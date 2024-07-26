البترول: فرص استكشافية واعدة بمنطقة آتول العميق

كتبت -مروة الغول

فى ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالمتابعة الميدانية والتواجد بين العاملين فى مواقع العمل والإنتاج، أجرى المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) زيارة ميدانية لموقع الشركة الفرعونية للبترول بمنطقة بورسعيد.

واستمع خلال الزيارة ومرافقوه للعرض التوضيحى المقدم من المهندس حسام زكى رئيس الشركة الفرعونية للبترول والذى تناول الخطة الموضوعة من قبل الشركة الفرعونية لزيادة الإنتاج والتوسع من خلال المشروعات الحالية وفرص الاستكشاف المستقبلية الواعدة.

وخلال ذلك تمت مناقشة مشروع تنمية حقل هارماتان بمنطقة امتياز شمال البرج والوقوف على آخر التطورات والدعم المطلوب. وأيضاً الفرص الواعدة بمنطقة آتول العميق والذى يعد من أهم الفرص الاستكشافية بالإضافة إلى مناقشة تذليل العقبات والإسراع فى تنمية حقل أوزوريس.

وأكد يس على أهمية التوافق البيئى فى المشروعات البترولية والالتزام بالقوانين والتشريعات حرصاً على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئياً. كما تم عرض مؤشرات الأداء الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وكذلك تكامل الأصول وسلامة العمليات ومساهمة الشركة فى الحد من الانبعاثات الغازية وتوفير الطاقة.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوحدات الإنتاجية بموقع الشركة، حيث دار حواراً مفتوحاً مع عدد من العاملين أثنى خلاله على الإجراءات المتبعة لضمان سلامة العاملين وحماية البيئة والحفاظ على الممتلكات، وأكد على أهمية الاهتمام بالعامل وكفاءته وتوفير بيئة عمل آمنة بما ينعكس على زيادة الإنتاجية.

وخلال الزيارة، أشاد المهندس يس بجهود العاملين فى الشركة الفرعونية للبترول، وحثهم على مواصلة العمل بجدية وأكد أن الالتزام بهذه المعايير يساهم فى تحقيق استراتيجية مصر فى مجال الطاقة. وقد أكد على ضرورة تطبيق أحدث تقنيات التحول الرقمى وإيجاد طرق غير تقليدية تهدف لترسيخ برامج التنمية المستدامة فى كافة مجالات الشركة ومنها زيادة الإنتاج.

وأشار المهندس أحمد الكومى مدير عام الشركة الفرعونية وممثل شركة بى بى لدى الشركة أن استثمارات الشركاء فى الشركة الفرعونية بلغت ثلاثة مليارات دولار منذ إنشائها.

رافق المهندس يس محمد خلال الجولة نائب رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول المهندس محمد رشدى ومساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة دكتور كيميائى أشرف رمضان ومساعد رئيس الشركة للمكتب الفنى والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات المهندس معتز عاطف.