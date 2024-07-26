اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 07:52 م
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الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

الجمعة، 26 يوليو 2024 07:16 م
الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار بغزة ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
وكالات

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جدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، دعوته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتهجير منذ 10 شهور.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إكس" اليوم الجمعة، بالتزامن مع مشاركته بالاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، في جمهورية لاوس.

وقال المسؤول الأوروبي، إن أعضاء الرابطة الآسيوية يدينون بشدة ما يحدث في غزة، فيما ذكر أن الاتحاد الأوروبي أحد أبرز داعمي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجدد المسؤول الأوروبي مطالبته بـوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشدد على ضرورة التعاون مع دول "آسيان" لدعم حل الدولتين الأمر الذي من شأنه تأمين السلام الدائم.







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اسرائيل

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