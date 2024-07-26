اعتقال 17 شخصا على خلفية اندلاع اشتباكات مسلحة بمدينة كراتشى الباكستانية

إسلام آباد (أ ش أ)

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 17 شخصا على خلفية اشتباكات مسلحة اندلعت فى مدينة كراتشى، وأسفرت عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وإصابة اثنين أخرين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة، أن قوات الأمن شنت حملات مداهمة في عدة مناطق بالمدينة، وتمكنت من مصادرة كمية من الأسلحة كانت بحوزة ثلاثة من المشتبه بهم.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الاشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين مجموعتين مسلحتين بينهما خلافات أسرية قديمة، فيما أكدت السلطات الباكستانية أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعلاء كلمة القانون في المنطقة وتجنب تكرار مثل هذه الاشتباكات.