اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص جراء هجوم انتحارى فى مدينة كراتشى الباكستانية

الجمعة، 19 أبريل 2024 09:46 ص
إصابة 3 أشخاص جراء هجوم انتحارى فى مدينة كراتشى الباكستانية الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية
إسلام أباد (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا إثر قيام انتحارى بتفجير سترته الناسفة بالقرب من شاحنة تقل عمال سيارات يابانيين فى مدينة كراتشى.

ونقلت قناة إيه بى سى الأمريكية عن الشرطة قولها إن الهجوم وقع عندما كانت الشاحنة متجهة إلى منطقة صناعية ، حيث يعمل المواطنون اليابانيون في شركة باكستان سوزوكى موتورز، مشيرة إلى أن قوات الشرطة التى كانت ترافق الشاحنة ردت بإطلاق النار عقب تعرضها للهجوم، مما أسفر عن مقتل أحد شركاء الانتحارى.

وأشارت الشرطة إلى أن جميع اليابانيين الذين تعرضوا للهجوم بخير ولم يصابوا بأذى، موضحة أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج وأن حالتهم مستقرة.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الهجوم.







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هجوم انتحارى فى مدينة كراتشى




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