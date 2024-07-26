اعترافات لصوص الدراجات النارية فى القاهرة: نفذنا 8 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى 4 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين فى القاهرة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين لهم معلومات جنائية واعترفوا بارتكاب "8 وقائع سرقة" بأسلوب المغافلة عن طريق تتبع الضحايا ومعرفة الأماكن التى يضعون فيها الدراجات ملكهم ومن ثم سرقتها بأسلوب المغافلة، وبالضغط عليهم أرشدوا عن السيارات المستولى عليها.



وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة سرقة الدراجات النارية.