استشهاد المعتقل مصطفى أبو عرة فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

وكالات الأنباء

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى، نبأ استشهاد المعتقل الإدارى الشيخ مصطفى محمد أبو عره "63 عامًا" من بلدة عقابا ـ طوباس، بعد نقله من سجن ريمون، إلى مستشفى سوروكا، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحى

وأوضحت الهيئة والنادى حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ أبو عره وهو أسير سابق تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، متزوج وأب لسبعة من الأبناء أحدهم معتقل في سجون الاحتلال، وقد بلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاماً، كما أنه أحد مبعدى مرج الزهور، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في تاريخ 30 أكتوبر 2023، وقبل اعتقاله كان يعاني من مشاكل صحية صعبة ومزمنة، وكان بحاجة إلى متابعة حثيثة.

ومنذ لحظة اعتقاله، واجه الشيخ أبو عره كما الأسرى كافة، الجرائم والإجراءات -غير المسبوقة- بمستواها منذ بدء حرب الإبادة، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وحمّلت الهيئة والنادي إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عره، وكذلك المسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700، علماً أن هذا العدد لا يشمل كافة أعداد المعتقلين من غزة.