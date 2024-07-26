استشهاد 5 فلسطينيين فى استهداف منزلين شرق غزة ونسف مبان سكنية بالمغراقة

غزة (أ ش أ)

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، فى غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت حى الصحابة شرقى مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الخمسة إثر استهدافين منفصلين لمنزلين أحدهما لعائلة البنا في حي وشارع الصحابة شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من الأشخاص، بينهم أطفال ونساء .. ونسفت قوات الاحتلال العديد من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى.

وكانت مواطنة قد استشهدت وأصيب آخرون في بلدة بني سهيلا، مساء الخميس، في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتمكن مواطنون من انتشال جثامين عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال في بني سهيلا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39175 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.