إقبال كبير من المصطافين على مصيف بلطيم ليلا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم، والحدائق والملاهي والشوارع بالمصيف، إقبالا كبيراً ليلا، ووجه لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتوفير كل احتياجات المصطافين والمترددين عليه من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتبين من خلال بوابات الدخول الـ4 بالمصيف والتواجد على شواطئ المصيف ال6، إضافة للتواجد الكبير بالشوارع والمقاهي والكافيتريات وغيرهم،

وأكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير احتياجات المصيفين بأسعار مناسبة للجميع، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالمصيف تراقب كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى وتستجيب بحلها.

وأضاف عطية، أن هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية، واستمرار حملات النظافة بالشاطئ مستمرة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات، لتوفير بيئة نظيفة للزائرين وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

وظهر مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والذي يطلق عليه مصيف العائلات، بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، لما شهده من أعمال تطوير، وإنشاء 3 محطات صرف ومعالجة، لتنتهي مشاكل المصيف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

والمصيف يتميز بهدوئه وبقربه من العديد من المحافظات بالوجه البحري والدلتا، لوقوعه على الطريق الدولي الساحلي، الذي يربط بين 6 محافظات" الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، يقصده كل عام أكثر من 3 ملايين ونصف مواطنا من كافة المحافظات المصرية، وجميع شواطئ ال6 مفتوحه، فالمصطاف يستمتع بمياه البحر مجانا، وكل ما يتكلفه فقط 5 جنيهات للكرسي و20 جنيه للشمسية طوال اليوم، ومياهه صافية ويشعر المصطافون بالأمن والأمان فيه.

ومدينة مصيف بلطيم تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال، وتعتبر مصيفًا من الدرجة الأولى على ساحل البحر المتوسط فى مصر، والمدينة من المصايف المتميزة لما تتمتع به من طبيعة خلابة وهدوء، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة حيث تعرف بأنها مصيف العائلات.



اقبال على الملاهي



اقبال كبير على مصيف بلطيم ليلا



الإستمتاع بطفطف مصيف بلطيم



الاقبال على المصيف



تعدد وسائل الترفيه بالمصيف



جانب من الاقبال على المصيف



جانب من الاقبال على الملاهي



جانب من الاقبال ليلا