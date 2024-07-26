اليوم السابع
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الجمعة، 26 يوليو 2024 07:14 م
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إقبال كبير للمواطنين على مصيف بلطيم.. صور

الجمعة، 26 يوليو 2024 06:45 م
إقبال كبير للمواطنين على مصيف بلطيم.. صور اقبال كبير على المصيف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتوافدوا بأعداد كبيرة؛ للاستمتاع بشواطئ المدينة الـ 6، في ظل تواجد 110 منقذ منتشرين بطول الشواطئ.

وحرص المواطنون على الاستمتاع بطبيعة مصيف بلطيم الخلابة هربًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، ما أدى إلى زيادة نسبة الإشغالات بالشقق والفنادق المصيفية، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبه، أكد هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار توفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين، مع تشديده على أهمية الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ لضمان سلامتهم.

وكلف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة الدورية لجميع الشواطئ والإنذار المبكر، والتأهب لأي تغيرات مناخية، قد تؤثر على سلامة المصطافين، وإصدار التحذيرات المبكرة للمصطافين في حال وجود أي مخاطر، مع تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على جميع الشواطئ.

افقبال كبير على المصيف
اقبال كبير على المصيف

 

توافد كبير من المصطافين بمصيف ببلطيم
توافد كبير من المصطافين بمصيف ببلطيم

 

جانب من الاقبال على المصيف
جانب من الاقبال على المصيف

 

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

 







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