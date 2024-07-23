محافظ كفر الشيخ يتابع مستوى المرافق والخدمات وحالة الشواطئ بمصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وحالة الشواطئ، بمدينة مصيف بلطيم، والبالغ عددها 6 شواطئ، فضلاً عن متابعة المدن والمناطق الساحلية، وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالمتابعة الدورية لجميع الشواطىء، والإنذار المبكر، والتأهب لأي تغيرات مناخية، قد تؤثر على سلامة المصطافين، وإصدار التحذيرات المبكرة للمصطافين في حال وجود أي مخاطر، مع تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على جميع الشواطئ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان سلامة المصطافين، والحفاظ على الأرواح، مكلفًا رئيس مدينة مصيف بلطيم بالمتابعة المستمرة للشواطئ على مدار الـ 24 ساعة، والإبلاغ عن أي تغيرات.

تجدر الإشارة أن مدينة مصيف بلطيم تتميز بموقعها الجغرافي المميز وهدوئها وجمالها الطبيعي، مما يجعلها وجهة جمالية لقضاء إجازة الصيف لأبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.



مصيف بلطيم من خلال مركز السيطرة