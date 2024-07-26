أمريكا تعتقل زعيمى "واحدة من أعنف وأقوى" عصابات المخدرات فى العالم

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال زعيمين عصابة تجارة المخدرات كارتل اسمها "سينالوا".

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية - وفقا لقناة الحرة الأمريكية، أن الزعيمين هما إسماعيل زامبادا جارسيا (الملقب بـ إل مايو) وخواكين جوزمان لوبيز، ابن تاجر المخدرات الشهير "إل تشابو".

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، إنه تم احتجاز اثنين من زعماء كارتل 'سينالوا'، إحدى أعنف منظمات الاتجار بالمخدرات وأكثرها قوة في العالم، مضيفا أن الرجلين يواجهان تهمًا متعددة في الولايات المتحدة لقيادة العمليات الإجرامية للكارتل، بما في ذلك شبكات تصنيع الفنتانيل القاتلة والاتجار بها.

وأوضح جارلاند أن الفنتانيل يعد أكثر المخدرات تهديدًا للحياة على الإطلاق داخل الولايات المتحدة، ولن تهدأ وزارة العدل حتى تتم محاسبة كل زعيم وعضو وشريك في الكارتل مسؤول عن تسميم مجتمع.