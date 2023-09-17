أول صورة لتسليم نجل تاجر المخدرات الشهير إل تشابو إلى الولايات المتحدة

فى خبر مفاجئ يتزامن مع عيد استقلال المكسيك، نشرت صحيفة على الصورة الأولى لأوفيديو جوزمان، نجل تاجر المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" غوزمان، بعد تسليمه إلى شيكاغو.

وتظهر الصورة أوفيديو جوزمان مكبل اليدين على متن طائرة، خلال وصوله إلى الولايات المتحدة. تمت مشاركة الصورة على تويتر من قبل ديريك إس مالتز، العميل السابق لإدارة مكافحة المخدرات، الذى رحب به فى البلاد.

وكانت أصدرت وزارتا الخارجية والعدل بالولايات المتحدة أرقامًا جديدة للمكافأة للقبض على أبناء امبراطور المخدرات "التشابو" جوزمان، المعروفين باسم لوس تشابيتوس، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار موجه أيضًا إلى معاونيه الرئيسيين، المتهمين بالتآمر لبيع الفنتانيل من المكسيك، فى المجموع، هناك 25 عضوًا تحت المراقبة الساهرة لإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، المرتبطين بخيسوس ألفريدو جوزمان وإيفان أرشيفالدو جوزمان.

وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة رفعت المكافأة من 5 مليون دولار إلى 10 مليون دولار، حيث تعتبر هذه الأرقام الأعلى فى التاريخ.

ويواجه 4 من أبناء امبراطور المخدرات المكسيكى "التشابو جوزمان" تهم جديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهى تهريب كميات كبيرة من الفنتانيل إلى أمريكا،وقال المدعى العام الأمريكى ميريك جارلاند أنه بالاضافة إلى الابناء الاربعة للتشابو المعروفين باسم "شابيتوس" فإن لوائح الاتهام الفيدرالية فى مانهاتن وشيكاغو وواشنطن قد وجهت الاتهامات إلى اكثر من 20 شخصا فى تهريب الفنتانيل، حيث أن عملية التصنيع والتوزيع تديرها كارتل سينالوا، منظمة تجارة المخدرات والذى يتزعمها التشابو جوزمان والذى يقضى عقوبة بالسجن مدى الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2019.