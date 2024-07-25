56 عملية بمستشفى المطرية لإنهاء العمليات المؤجلة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن انتهاء القافلة الثامنة الخاصة بإنهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطرية المركزي، وتنفيذ عدة عمليات خلال يوم واحد، وذلك أمس الأربعاء، وتحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، وإعداد الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، وبحضور الدكتور أسامة عباس، مدير فريق إدارة المستشفيات، حيث تم إجراء 9 عمليات جراحية مختلفة، وهي 3 عمليات جراحة أنف وأذن، و 2 عملية جراحة عامة، و 2 عملية جراحة عظام، و 2 عملية جراحة أطفال.

وأوضح "مكين" أن إجمالي العمليات، التي تم الانتهاء منها 56 عملية منذ بدء قوافل العمليات المؤجلة، وحتى الآن، وأن هذه القوافل مستمرة حتى إنهاء قوائم العمليات المؤجلة.

وفي نهاية القافلة توجه "مكين" بالشكر لفريق الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أحمد بطين، مدير مستشفى المطرية، والأطباء، وفرق تمريض العمليات، و الجراحة، والتعقيم المشاركة.