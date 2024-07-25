5.5 جنيه من ميدان الجيزة لنهاية فيصل.. تعريفة ركوب خطوط السرفيس الداخلى

كتبت – مرام محمد

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي (الميكروباص)، إذ وضعت اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، مستقرة على زيادة تعريفة أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15%.



تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلي



تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلي



تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي



تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلي

وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية، أعلنت أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالى:

-بنزين 95.. 15 جنيه للتر.

-بنزين 92 .. 13.75 جنيه للتر.

-بنزين 80 ... 12.25 جنيه للتر

-السولار .... 11.50 جنيه للتر.

-الكيروسين .... 11.50 جنيه لتر.

-المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.