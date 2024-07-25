وفر فلوسك وحول عربيتك للغاز.. حتوفر 3263 جنيها شهريا

كتبت -مروة الغول

نشرت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" احدى شركات قطاع البترول جدول الوفر الشهري عند استخدام الغاز الطبيعي في السيارة بدلاً من البنزين، حيث يعتبر الغاز الطبيعي غازا موفرا واقتصاديا، فسعر الغاز الطبيعي حالياً 6.5 جنيه للمتر المكعب بينما يبلغ سعر لتر البنزين 92 =13.75جنيه.

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1725 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2175 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 2588 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 3263 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".

وتحتل خطط التحول لأنواع الوقود البديلة ومن أهمها الغاز الطبيعي المضغوط في الوقت الحالي أولوية كبيرة واهتمام متزايد في العديد من الدول على مستوى العالم نظراً لما يمثله خفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل التقليدية من أهمية حيوية واستراتيجية في سياسات الطاقة ويعد الغاز الطبيعي المضغوط أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية.

مع التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى سواء في خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل أو استخدامة كوقود للسيارات والتي شهدت تحقيق معدلات تحويل مرتفعة خلال الفترة الماضية والتي شهدت تنفيذ معدلات هائلة فيما يلى أهم مميزات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات تتضمن الاتى صديق للبيئة وقود نظيف.

وقود آمن الاستخدام وأخف من الهواء فيتصاعد من أقرب مكان مفتوح حالة تسربه وتضاف له رائحة نفاذة ومعروفة حيث إنه عديم الرائحة ويستطيع العميل تمييزه بكل سهولة وغير سام نهائيا ولا يتعرض الإنسان لأي خطورة حال استنشاقه .

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية ،عن انه اعتبارا من الساعه السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024 تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر

السولار .... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.



