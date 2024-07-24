كيف تحصل على خدمات الرعاية الطبية المنزلية؟.. وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الحصول على الخدمات الطبية المنزلية من خلال الرقم: 01553705492.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: "تم تفعيل خدمة الزيارات المنزلية بمستشفى العلمين ويمكن التواصل وحجز الزيارة"، مشيرا إلى أن خدمة الزيارة المنزلية متوفرة على مدار الـ24 ساعة مثل جميع التخصصات الطبية "العلاج الطبيعي - الأشعة ‏التليفزيونية -‏ التحاليل الطبية - رسم القلب".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "بمجرد دخول منطقة الساحل الشمالى يتم إرسال رسالة نصية على التليفونات يمكن من خلالها تحديد الخدمات المتوفرة وآليات الحصول عليها".

وتشمل هذه الخدمات:

1- العلاج الطبيعي: يمكن للمعالج الطبيعى زيارة منزلك لتقديم خدمات العلاج الطبيعى، مما يساعد المرضى على تحسين حالتهم الصحية والحركة.

2- الأشعة التليفزيونية: تتيح الخدمة إجراء بعض أنواع الأشعة التليفزيونية فى منزلك مما يقلل من الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى لإجراء هذه الفحوصات.

3- التحاليل الطبية: يمكن سحب عينات الدم أو إجراء بعض التحاليل الطبية الأخرى فى منزلك مما يسهّل على المرضى الحصول على نتائج التحاليل بسرعة ودون الحاجة إلى زيارة المختبر.

4- رسم القلب: يمكن إجراء رسم القلب فى منزلك مما يساعد على تشخيص أى مشاكل فى القلب بشكل سريع ودقيق.