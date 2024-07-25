وزارة الزراعة: 10 سفراء أفارقة يتفقدون محطات التصدير بالطريق الصحراوى

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي إن 10 سفراء بدول تجمع "السادك SADC" الاقتصادي بجنوب غرب القارة الإفريقية والمتواجدين بالقاهرة "أنجولا وزامبيا وتنزانيا وموريشيوس ومالي ومالاوي ونامبيا والكونغو وموزمبيق وزيمبابوي" قاموا بزيارة ميدانية الى منطقة السادات والنوبارية بطريق إسكندرية الصحراوي للاطلاع على التجربة المصرية الزراعية والتعرف عن قرب على التجارب الناجحة في الانشطة الزراعية والتي من بينها منظومة تصدير الحاصلات الزراعية سواء الي الدول الافريقية أو دول الخليج والاتحاد الأوروبي، والتي تتميز بجودتها وتنافسيتها بدول العالم .



10 سفراء افارقة يتفقدون محطات التصدير بالطريق الصحراوى

بدأت الزيارة باصطحاب الوفد إلى محطة الفرز والتعبئة والتى تصدر منتجاتها لكافة دول العالم بالاضافة إلى نحو 7 دول أفريقية من بينها عدد من دول تجمع السادك من خلال الإلتزام بكافة المعايير والاشتراطات الحجريّة التي يقرها الحجر الزراعي المصري وكذا العمل بمنظومة التكويد ال Coding system .

وشرح "موسى" العمليات التي تقوم المحطة بها وذلك لضمان تصدير منتج عالي الجوده يخضع لجميع مراحل الأمان طبقا للمعايير الدوليه للمحاصيل التصديرية وتنفيذا لاشتراطات الحجر الزراعي،



جانب من زيارة الوفد الافريقى فى محطة الفرز والتعبئة

و استعرض خلال الجوله كيفية التعامل مع المنتج من لحظة وصوله وحتى خروجه الي الأسواق العالميه، حيث تبدأ من استلام المنتج الخام سواء من المزارع المتعاقدة معها ثم الدخول إلى مرحلة الفرز وإجراءات الجودة ثم مراحل غسيل المنتج الزراعي والتجفيف والتشميع مروراً بالتعبئة والتبريد والتخزين بالثلاجات حتى الشحن والتصدير،



و توجه الوفد بعد ذلك الي "المزرعة" حيث عرض مسئولى المزرعة أهم المحاصيل البستانية التي يتم إنتاجها داخل المزرعة بالإضافة إلى نظم الرى المتبعه وكذالك أنشطة الاستزراع السمكي والأنشطة التعليمية الأخرى المتعلقة بالزراعة او التعليم الأكاديمي،

و استعرض مسئول التصدير أهم المحاصيل التصديرية التي يتم انتاجها وتصديرها للخارج مثل التوت الأزرق والافوكادو والتوت الأسود و رحب سفراء مجموعة SADC بالتعاون من خلال توفير شتلات عدد من المحاصيل البستانية المتوافرة بافريقيا والتي يمكن ان تنجح زراعتها فى مصر مثل الافوكادو.

كما اهتم ايضا سفراء المجموعة بالاطلاع على أنظمة الري الحديث بالمزرعه حيث قاموا خلال الزيارة بمشاهدة التقنيات الحديثة لطرق الري بالمزارع المختلفة للتغلب على حل مشكلة الشح المائي بمناطق الاستصلاح الجديدة.

كما اطلع السفراء على تجرية الاستزراع السمكي وكيفية الاستفادة من المياه في الري والاستزراع السمكي في ان واحد حيث يسمي بالنظام المتكامل للانتاج الزراعي والسمكي ،



زيارة مزرعة "الاسراء والمعراج" للانتاج الحيواني

واختتم وفد مجموعة SADC جولته بزيارة مزرعة "الاسراء والمعراج" للانتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان التابعة لوزارة الزراعة حيث قام الدكتور هاني درويش وفريق عمله باستعراض الانشطة المختلفة بالمزرعة من تربية الماشية كالابقار والجاموس وعمليات الحلب الآلى لتصنيع الأجبان كما تعرف علي البرنامج الطبي والتحصينات داخل المزرعة وكذلك برامج التلقيح الصناعي وتحسين السلالات علي مستوى محافظة البحيرة،

و أعرب السفير الانجولي نيلسون كوزمي رئيس وفد دول التجمع عن سعادته بالزيارة وشكره لوزارة الزراعة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتسهيل تنفيذ مثل هذه الزيارات الناجحة والتي تؤدي لتعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري بين دول التجمع و مصر .

وأشار الى رغبته في ايجاد الية للتعاون مع القطاع الخاص المصري والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية وتعزيز قدرات الصحة والصحة النباتية.

من جانبه أعرب "موسى" عن ترحيب وزارة الزراعة بزيارة السفراء الأفارقة لمحطات التصدير ونقل لهم تحيات علاء فاروق وزير الزراعة مشيرا إلى ان الدولة المصرية وقيادتها السياسية تؤكد دوما على تعزيز علاقات التعاون مع دول القارة الافريقية،



زيارة السفراء الأفارقة لمحطات التصدير

جدير بالذكر أن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية السادك (SADC)، هو تجمع افريقي اقتصادي يضم نحو 16 دولة افريقية يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في أفريقيا الجنوبية و تأسست في 17 أغسطس 1992 بعد تعويضها بمؤتمر التنسيق لتنمية أفريقيا الجنوبية التي أنشأت في 1 أبريل 1980.