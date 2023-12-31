اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 05:17 م
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‫الحجر الزراعى: بداية الموسم التصديرى للموالح بمحطات التعبئة بالسادات والنوبارية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:00 م
‫الحجر الزراعى: بداية الموسم التصديرى للموالح بمحطات التعبئة بالسادات والنوبارية المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية
كتبت أسماء نصار

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قام الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية اليوم بالمرور على عدد من محطات تعبئة وتصدير الموالح لدول العالم المختلفة وفى إطار بدء الموسم التصديرى للبرتقال 2024/2023، لمتابعة سير العمل والوقوف على المشكلات التى تواجه المصدرين والتأكد من سلامة وسير الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها حرصا على سمعة وجودة الصادرات المصرية.
 
وقام موسي بالاطلاع على مستندات الحجر الزراعى الموجودة بمحطات التعبئة ومراجعة البيانات وكذلك الاستماع إلى آراء ووجهات نظر بعض السادة  المصدرين بهدف ضبط المنظومة التصديرية وزيادة معدل انسياب السلع الزراعية المصرية إلى دول العالم المختلفة خاصة الموالح المصرية والتى تتميز بجودتها واقبال من المستهلك العربى والأجنبي عليها.
 
كما قام أيضا بجولات داخل المحطات للتأكد من كفاءة عمليات الفرز والتعبئة.
 
ومن ناحية أخرى أكد موسى أن الحجر الزراعى المصري يمتلك من الأدوات والخطط التى تمكنه من زيادة تواجد منتجات الموالح المصرية فى الأسواق العالمية كما يعمل طوال الوقت على سلامة وصول المنتج الزراعى إلى الخارج طبقا للتشريعات التى تطلبها دول العالم المختلفة.
 
وأشار إلى أن التكليفات الصادرة من الوزير فى هذا الخصوص  تؤكد على دعم منظومة الحجر الزراعى ومنظومة التكويد التى تم تطبيقها خلال الثلاث أعوام الماضية والتى ثبت فاعليتها وقيام بعض الدول المستوردة بتبنيها ودعمها.






الزراعة

الحجر الزراعى

البرتقال

محطات التعبئة



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