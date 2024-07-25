اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 07:57 م
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نيويورك تايمز: ستارمر قد يسحب اعتراض بريطانيا على مذكرة اعتقال نتنياهو

الخميس، 25 يوليو 2024 07:44 م
نيويورك تايمز: ستارمر قد يسحب اعتراض بريطانيا على مذكرة اعتقال نتنياهو كير ستارمر
وكالات

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى، قد يسحب اعتراض الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مصدران مطلعان على المناقشات الحكومية، إنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع أن يسحب كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، اعتراضات الحكومة السابقة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، وفقًا لما نقلته روسيا اليوم.

وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية يونيو الماضي قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بعدما قدمت بريطانيا طلب "صديق المحكمة" ضد اختصاص المحكمة فيما يخص هذه القضية.







كير ستارمر

العمال البريطانى

الاحتلال الإسرائيلى

نتنياهو




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