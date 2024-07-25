نائب محافظ أسوان يتابع انتظام عمل محطات الوقود

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بالقيام بجولة ميدانية للإطمئنان على مواقف السرفيس الخارجية والداخلية، وكذا إنتظام عمل محطات الوقود، بعد إقرار التعريفة الجديدة لخطوط السير عقب زيادة أسعار الوقود عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بها.

رافق نائب نائب المحافظ اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، ومديرى المرور والمواقف والتموين ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، فضلاً عن رئيس مركز ومدينة أسوان .

وأكد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان فى تصريحات صحفية، خلال لقاءه بعدد من المواطنين وسائقى سيارات السيرفيس على أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بمواجهة أى محاولات لزيادة التعريفة عن التي تم إعلانها وإقرارها ، وتقوم إدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بتركيب بنارات وإستيكرات بها بجميع مواقف السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة.

ولفت إلي إلى أن التعريفة الجديدة ستحقق التوازن المطلوب بين الراكب وسائقى السرفيس دون الإضرار بأى طرف على الطرف الأخر من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، وخاصة أن تحريك أسعار الوقود يأتى فى ظل الظروف الدولية والإرتفاع الغير مسبوق فى أسعاره عالمياً .