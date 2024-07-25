اليوم السابع
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مكتب التنسيق يعلن تسجيل 1350 طالبًا فى اختبارات القدرات للثانوية العامة

الخميس، 25 يوليو 2024 01:17 م
مكتب التنسيق يعلن تسجيل 1350 طالبًا فى اختبارات القدرات للثانوية العامة تسجيل اختبارات القدرات
كتب محمد صبحى ومحمود طه حسين

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أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 1350 طالبًا وطالبة من للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة المصرية للعام الجامعي 2023/2024 لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:
* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا).
* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).
* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).
* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).
* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):
☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).
☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).

 







وزارة التعليم العالي

دليل استرشادى لاختبارات القدرات

اختبارات القدرات 2024

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