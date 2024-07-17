تنسيق الجامعات 2024.. استثناء 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافى

محمد صبحى

كشف السيد عطا، مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، عن استعدادات مكتب التنسيق لموسم تنسيق الجامعات 2024 / 2025، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 والمحدد لها يوم 20 يوليو الجارى.



وأوضح السيد عطا فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه فى إطار توجيهات ومتابعة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يتابع مكتب التنسيق استعدادات معامل التنسيق داخل الجامعات الحكومية والتي تتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى وإدخال الرغبات تمهيدا لترشيح الطلاب للكليات التي يرغب فيها الطلاب موضحا أنه على كل طالب تسجيل 75 رغبة بالموقع حتى يتم ترشيحه ويقبل النظام حفظ رغباته.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالى، أنه سيتم تطبيق ذات القواعد المعمول بها فى تنسيق الجامعات العام الماضى، والتي من بينها أن يكون توزيع الـ 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2024 منهم 500 علوم + 500 ریاضیات + 500 أدبي) ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى.