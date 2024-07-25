مدير مكتبة الإسكندرية يكرم الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية على هامش معرض الكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت اليوم الخميس مكتبة الإسكندرية جلسة بعنوان "جوائز ومبدعون: جائزة الدولة التشجيعية"، بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ومشاركة شباب المبدعين الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية في المجالات الثقافية والأدبية لعام 2024؛ مارك أمجد، وعبد الرحمن الطويل، والشاعر محمد عرب صالح، قدمتها الدكتورة منى الحديدي، وذلك ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة.

وقدم الدكتور أحمد زايد درع مكتبة الإسكندرية للشباب المشاركين، مؤكدًا سعادته باللقاء مع شباب مثابر عرف معنى الالتزام الذي يصنع الكُتاب والشعراء، موضحًا أن المكتبة تهدف من خلال هذه اللقاءات الى تقديم نماذج للمبدعين من مختلف الأجيال وخاصة الشباب.

قال محمد عرب صالح؛ الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر فرع شعر الفصحى، أنه حصل على عدة جوائز خارج مصر خلال الفترة منذ عام 2017 وحتى 2020، ولكن جائزة الدولة التشجيعية لها مذاق خاص لأنها تأتي من بلده، فهي بمثابة تتويج لمسيرة قصيرة تتجاوز 10 سنوات في كتابة الشعر، مضيفًا أنه شعر بالفخر لتواجده بين قائمة من المرشحين المميزين والمبدعين.

وأوضح "صالح" أنه ليس كل الشعر عن تجربة شخصية لأنه لن يستطيع ان يمارس كل التجارب الانسانية ولكن لابد أن يتحلى كل مبدع بصفة التقمص، فالكتابة هي قراءة مغايرة للأشياء عن الرؤية السطحية.

فيما قال عبد الرحمن الطويل؛ الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فرع العلوم الاجتماعية عن كتاب "الفسطاط وأبوابها"، أن لديه اهتمام بقراءة التاريخ وخاصة القاهرة لما لها من تكوين تاريخي كبير ومستمر حتى الآن، ووجد أن العاصمة المصرية منذ الفتح الإسلامي وحتى العصر الفاطمي وهي الفسطاط التي استمرت لقرون طويلة، حتى نهاية العصر المملوكي بعدما تعرضت للاندثار وفي المقابل ازدهرت القاهرة.

وأوضح "الطويل" أن ما دفعه إلى الكتابة عن مدينة الفسطاط أنها منسية في العصر الحديث، وهو ما يستدعي ضرورة الكتابة عنها ليس بصفتها عاصمة لمصر فقط ولكن لتأثيرها وتميزها على مستوى القطر العربي كله.



وأشار "الطويل" أنه بدأ في العمل على الكتاب عام 2018 بعد زيارة للفسطاط وما بقي من معالمها، وبدأ في جمع المادة العلمية في عام 2020 ثم بدأ في الكتابة، مضيفًا أنه اختار الكتابة عن أبواب الفسطاط بعدما درسها على اختلاف العصور وتاريخ ازدهارها واندثارها، منذ العصور الأموي والأيوبي الفاطمي ثم المملوكي والعثماني.

ومن جانبه؛ شدد الروائي مارك أمجد؛ الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الآداب فرع السرد القصصي والروائي عن رواية "القبودان"، على أهمية اختيار العنوان المناسب للرواية ليكون جاذبًا ومعبرًا عن مضمونها، موضحًا أن "القبودان" كلمة تركية عسكرية تصف قائد الأسطول البحري، للتعبير عن الفترة التي تدور فيها أحداث الرواية في منتصف القرن التاسع عشر.

وأوضح "أمجد" إنه لم يكن يتوقع الفوز بالجائزة لأنه غير متداخل مع كثير من الدوائر الثقافية، ولكن في النهاية تم الانتصار لمعيار المصداقية في منح الجائزة، متابعًا أن الفوز جعله يؤمن أن السعي المستمر سوف ينتهي بنتيجة.

وأشار "أمجد" إلى أنه بدأ في الكتابة من عمر أثنى عشر عامًا بتشجيع من البيت والمدرسة والكنيسة، ولكن نقطة التحول كانت في المرحلة الثانوية، عندما بدأ في زيارة مكتبات النبي دانيال للإطلاع على أنواع مختلفة من المعرفة، وفي الكلية شارك في مسابقات الجامعة وهو ما شجعه للاستمرار، وكتب حتى الآن 6 روايات.

وشدد "أمجد" على دور مدينة الإسكندرية في فتح أفقه في الإبداع ووجود مكتبة الإسكندرية بما تحويه من مراجع وكتب ساهمت في إثراء تجربته، قائلاً "من يعيش في الإسكندرية ولا يبدع يظلم نفسه"، موضحًا أن حركة النشر في مصر مشحونة لذا فإن الكاتب الذي لا يتحدى نفسه في كل رواية جديدة سوف يختفي.