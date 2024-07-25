محافظة الوادى الجديد تعتمد التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية

فريق المحافظات

أعلنت محافظة الوادى الجديد، في بيان لها، انعقاد اجتماع اللجنة العليا للمواقف برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء اللجنة.

وأعلنت اللجنة تحديد تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد على النحو التالى:



التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (1)



التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (2)



التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (3)



التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (4)



