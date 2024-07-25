اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 05:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظة الوادى الجديد تعتمد التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية

الخميس، 25 يوليو 2024 04:57 م
محافظة الوادى الجديد تعتمد التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية موقف ميكروباص - أرشيفية
فريق المحافظات

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أعلنت محافظة الوادى الجديد، في بيان لها، انعقاد اجتماع اللجنة العليا للمواقف برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء اللجنة.

وأعلنت اللجنة تحديد تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد على النحو التالى:

التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (1)
التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (1)

 

التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (2)
التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (2)

 

التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (3)
التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (3)

 

التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (4)
التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادى الجديد (4)


 







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