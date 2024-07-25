تعرف على التعريفة الجديدة للمواصلات فى الغردقة بعد زيادة الوقود

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل اليوم السابع على تعريفة الموصلات الجديدة فى مدينة الغردقة بعد تحريك أسعار الوقود، حيث شهدت أغلب المواقف المختلفة فى المحافظة انتظام العمل بها دون اي مشكلات.

كذلك هناك انتظام فى محطات الوقود المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر عقب الإعلان عن زيادة تسعير المواد البترولية.

و كلف محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن بتشكيل لجان من كل مدينة لمتابعة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، بالمرور على الموقف الإقليمي، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لخطوط السير بين المدينة والمحافظات والمدن المجاورة.



تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (3)



تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (4)



تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (5)



تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (1)