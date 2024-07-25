اليوم السابع
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تعرف على التعريفة الجديدة للمواصلات فى الغردقة بعد زيادة الوقود

الخميس، 25 يوليو 2024 11:55 ص
تعرف على التعريفة الجديدة للمواصلات فى الغردقة بعد زيادة الوقود أسعار البنزين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حصل اليوم السابع على تعريفة الموصلات الجديدة فى مدينة الغردقة بعد تحريك أسعار الوقود، حيث شهدت أغلب المواقف المختلفة فى المحافظة انتظام العمل بها دون اي مشكلات.

كذلك هناك انتظام فى محطات الوقود المختلفة بمدن محافظة البحر الأحمر عقب الإعلان عن زيادة تسعير المواد البترولية.

و كلف محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن بتشكيل لجان من كل مدينة لمتابعة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية، بالمرور على الموقف الإقليمي، لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لخطوط السير بين المدينة والمحافظات والمدن المجاورة.

 

تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (3)
تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (3)

 

تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (4)
تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (4)

 

تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (5)
تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (5)

 

تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (1)
تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (1)

 

تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (2)
تعريفة المواصلات بمدينة الغردقة (2)

 







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