محافظ القليوبية يتابع فعاليات اختبارات دورات وزارة التنمية المحلية المتخصصة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فعاليات الاختبارات التمهيدية للقبول بدورات وزارة التنمية المحلية المتخصصة لعام 2025/2024، برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وذلك لتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والقيادات الشبابية، وإعداد القادة، بالإضافة إلى دورة TOT، والتي ينفذها مركز التدريب والتطوير بالديوان العام للمحافظة، حيث يستفيد من الاختبارات موظفو الديوان العام ومراكز المدن بمحافظة القليوبية.

وقال محافظ القليوبية، إن الاختبارات التمهيدية للقبول بدورات وزارة التنمية المحلية المتخصصة لعام 2025/2024 تأتي لتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والقيادات الشبابية، وإعداد القادة، بالإضافة إلى دورة TOT، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة لرفع كفاءة وقدرات التنفيذيين والعاملين بها، تماشيًا مع توجهات الدولة بالاستغلال الامثل للموارد البشرية بهدف تحقيق التنمية في جميع المجالات وتطوير الجهاز الإداري بالمحافظة وتزويدة بالكفاءات والتخصصات التي تلبي احتياجات العمل.

وأكد محافظ القليوبية، أن مركز استدامة يهدف إلى الارتقاء بمنظومة بناء القدرات والتدريب ومواكبة خطط الدولة الاستراتيجية في ملف رفع كفاءة الجهاز الإداري، وإعداد خطة تدريبية تلبي طموحات القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة وترفع من الكفاءة المهنية والتخصصية للعاملين، مع التأكيد على مواصلة خطط المحافظة في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، خلال متابعته لاختبارات القبول بدورات وزارة التنمية المحلية المتخصصة، تمنياته الطيبة لكل المتقدمين للدورات، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في تطوير قدرات العاملين في مختلف المجالات وتعزيز كفاءتهم، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة القليوبية.

وأشار المحافظ، إلى أن اختيار المتقدمين للدورات سيتم بناءً على أسس علمية موضوعية تضمن اختيار الكفاءات المتميزة، مشددًا على حرص المحافظة على دعم كوادرها البشرية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.