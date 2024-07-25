محافظ الغربية يعتمد تعريفة الركوب بين مراكز ومدن المحافظة والمحافظات الأخرى

الغربية محمد طارق

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة، يأتي ذلك عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين دون أي زيادة في الغاز الطبيعى.

وعقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعا مع اللجنة التي تم تشكيلها لـ تعديل تعريفة الركوب والتي وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

ووجه المحافظ، مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما شدد محافظ الغربية على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

ووجه المحافظ الأجهزة المعنية من المواقف وإدارة المرور ورؤساء المراكز و المدن ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.



مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أشار الجندي ان المحافظة تستقبل المواطنين من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣ .



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (1)



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (2)



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (3)



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (4)



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (5)



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (6)



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (7)



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (8)



محافظ الغربية تصدر قرار بتعديل تعريفة الركوب (9)