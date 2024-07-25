محافظ الدقهلية يشكل لجان للمرور على مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة

الدقهلية شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس بجولة تفقدية بعدد من محطات التموين، والمواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمى، حيث تفقد محطة تموين السيارات بشارع الجيش أمام ميدان أم كلثوم، وموقف الأتوبيس الجديد، والتقى بعدد من السائقين وشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة، واستمع إلى بعض مطالبهم ومشاكلهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها.

جاء ذلك عقب اعتماده زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب نتيجة لقرار لجنة التسعير التلقائى بتحريك أسعار المشتقات البترولية.

رافق "المحافظ" خلال جولته المحاسب أحمد البندارى مدير عام المواقف بالمحافظة، والمحاسب على حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهلية ، ومحمد أمين رئيس حى شرق المنصور، ومدير المتابعة بالمحافظة .



ووجه "المحافظ" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة ، مشددا على عدم استغلال المواطنين، كما وجه بالالتزام بالسعر الرسمى للمواد البترولية داخل محطات تموين السيارات.



وأوضح اللواء "مرزوق" أنه تم تشكيل لجان للمرور على كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور، بالإضافة إلى مديرية التموين ومباحث التموين للمرور على محطات تموين السيارات وضبط الأسواق.



ويذكر أن محافظ الدقهلية قرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار المواد البترولية، بكافة أنواعها دون الغاز الطبيعى واسطوانات البوتجاز ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن.



محافظ الدقهلية خلال الجولة



محافظ الدقهلية



محافظ الدقهلية يتفقد كافة المواقف العمومية



محافظ الدقهلية يشكل لجان للمرور علي كافة المواقف العمومية















