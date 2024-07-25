محافظ الجيزة يتفقد عددا من محاور الحركة المرورية الجديدة

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من المحاور المرورية الجاري إنشاءها ورفع كفاءتها الواقعة بنطاق مراكز كرداسة وأوسيم وأحياء العجوزة وبولاق الدكرور والهرم للوقوف على نسب التنفيذ.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محور أحمد عرابي الجديد بدءًا من مطلعه بمنطقة المهندسين وربطه مع الطريق الدائري وحتى تقاطعه مع محور المهندس شريف إسماعيل.

كما شملت جولة المحافظ معاينة الكوبري العمودي المتقاطع مع محور 26 يوليو والطريق الأبيض سابقًا "محور المهندس شريف إسماعيل" لكونه أحد المحاور المرورية البديلة والتي تم تشغيلها بشكل تجريبي لربط الحركة المرورية بمناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد استكمالاً للنهضة الكبير التي يشهدها ذلك القطاع في شبكة الطرق والتي تضم "محاور الضبعة، أحمد عرابي الجديد، 26 يوليو القديم" والفريق كمال عامر لتحقيق طفرة مرورية كبيرة في تقليل مدة الرحلة لمستخدمي الطرق وتقليل نسب التلوث والانبعاثات البيئية.

وشملت جولة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تفقد مشروع أعمال تغطية ترعة عبد العال بطول (5.5 كم) والجاري تنفيذها في إطار خطة الدولة لفتح شرايين ومحاور مرورية جديدة وتعظيم الاستفادة من المجاري المائية.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته مراحل العمل بمحور ناهيا والجاري تطويره وتحويلة من مصرف ملئ بالمخلفات إلى محور مروري مطور يساهم في خدمة نحو مليوني مواطن من قاطني حي بولاق الدكرور ومدينة كرداسه.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع توسعات طريق صفط من الطريق الدائري شرقًا وحتى المريوطية غربًا، وكذا تفقد تقاطع الكوبري العمودي مع طريق ناهيا حتي محور المنشية وصولآ للطريق الدائري، وتفقد محور عمرو بن العاص بدءًا من منطقة المنشية وحتي طريق محور المريوطية نطاق مدينة كرداسة.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بسرعة الانتهاء من رفع المخلفات الموجودة أسفل الطريق الدائري نطاق قطاع المنشية بحي الهرم، وضرورة رفع مخلفات الرتش الموجودة علي جانبي مشروع توسعة طريق صفط اللبن.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والنائب خالد طايع، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، والمهندس أحمد هجرس مدير شبكات توزيع الكهرباء بشركة جنوب القاهرة ومسئولي جهاز التعمير بوزارة الإسكان.