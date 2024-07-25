محافظ الجيزة: حملات على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة

كتبت – مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بـالتعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، التي تم اعتمادها في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بـتحريك أسعار المنتجات البترولية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية للرقابة والمتابعة والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يُذكر أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقًا للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية، مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامى والخلفى للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الاجتماعى للمحافظات، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة فى أماكن واضحة بالمواقف.

ووجهت بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديرى إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.