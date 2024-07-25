محافظ الإسكندرية يفتتح شاطئ ذوى الهمم فى العيد القومى للمحافظة.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

افتتح الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، شاطئ ذوي الهمم بمنطقة الأنفوشي التابع لحي الجمرك، ضمن احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومى الـ72، وتعد محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، واحدة من أهم وأعرق محافظات مصر والعاصمة الثانية، كما أنها تحتوى على العديد من المواقع الأثرية المختلفة، وعدد من الشواطئ التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.

وانطلقت فعاليات احتفاليات بعيد محافظة الإسكندرية القومي، شملت انطلاق مواكب عربات الزهور علي طول الكورنيش، وتقديم عروض متنوعة، وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وانطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وتواجد المحافظ وسط المواطنين، وشملت شاطئ ذوي الهمم بالأنفوشي، وهنأ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي، كما رحب بجميع المصطافين وضيوف الإسكندرية.



الفريق أحمد خالد يفتتح شاطئ ذوي الهمم في العيد القومي



افتتاح شاطئ ذوي الهمم في العيد القومي الإسكندرية