محافظ أسيوط يلتقى وكيل التضامن ومديرى الإدارات لبحث خطة العمل القادمة

أسيوط- هيثم البدرى

التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والوفد المرافق له من مديري الإدارات الإجتماعية بالمراكز، وذلك لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية واختياره محافظا للاقليم، فضلاً عن مناقشة خطة عمل مديرية التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة.

ورحب محافظ أسيوط بقيادات التضامن الاجتماعي، وناقش معهم خطة عمل المديرية خلال الفترة القادمة، وآليات تفعيل الأنشطة والمبادرات التنموية والخدمية والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أهمية تعزيز الخدمات والحماية الإجتماعية بكافة مراكز المحافظة.



وأكد المحافظ ،على ضرورة الإستمرار في التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتحقيق العدالة الإجتماعية والوصول للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم ليحيوا حياة كريمة فضلاً عن تنظيم المعارض المتنوعة ودعم ذوى الهمم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ودعم برامج التنمية المستدامة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في العمل للنهوض ببرامج التضامن الإجتماعي في كافة القطاعات تنفيذاً لرسالتهم السامية في مواجهة القضايا المجتمعية بالتنسيق مع كافة الجهات.



وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ اسيوط على متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية لأوضاع دور الرعاية والدفاع الإجتماعي، لمعرفة مستوى الخدمات المقدمة بها، والاهتمام بالخدمات المقدمة لأبناء مصر من الأيتام ودور المسنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك الدور، لافتاً إلى تقديم كامل الدعم لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للأطفال والفتيات القاصرات والمسنات النزلاء وتحسين معيشتهم.

كما أوضح المحافظ ،دعمه الكامل لتوفير أماكن لإقامة معارض دائمة للحرف اليدوية من أجل المساهمة في الارتقاء بالتراث الحرفي وتحقيق تنمية إقتصادية للأسر المنتجة.



من جانبه قدم مدير التضامن الإجتماعي والوفد المرافق له التهنئة لمحافظ أسيوط على توليه المسئولية بالمنصب الجديد، مؤكداً بذل قصارى الجهد لتحقيق أداء متميز في الملفات المتعلقة ببرامج الحماية الإجتماعية والتكافل تنفيذاً لتكليفات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات الوزير المحافظ، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وعلى رأسهم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وغير القادرين.

وفى نهاية اللقاء قدم وكيل وزارة التضامن الإجتماعى درع المديرية للمحافظ تقديراً لجهوده ودعمه المستمر لأنشطة وبرامج المديرية.



