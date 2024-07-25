محافظ أسيوط: تكثيف أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة وصيانة الكشافات بـ3 مراكز

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه وجه بتكثيف أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى وذلك بتركيب الكشافات الجديدة، حيث تم تركيب وصيانة كشافات جديدة بمركزي ساحل سليم والقوصية، وحى شرق فضلاً عن صيانة وإصلاح الكشافات القديمة، للحد من الحوادث وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، بإنارة وتركيب 22 كشاف جديد وصيانة وإصلاح 12 كشاف قديم، وذلك استكمالاً للأعمال بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المركز ، كما قامت الوحدة المحلية لرئاسة حي شرق برئاسة سيد عبد الجواد رئيس المركز، بمواصلة أعمال إنارة عدد من الشوارع بحي شرق بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تركيب الكشافات بدائرة بمدينة القوصية بداية من التركيب بالشوارع الرئيسية وخاصة الطريق الزراعي "القاهرة / أسيوط" الواقع بدائرة الوحدة المحلية بالقوصية فضلاً عن طريق الدير المحرق وقرية مير بالمدينة وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.