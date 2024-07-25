محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمستشفى أبنوب ووحدة الغسيل للاطمئنان على سير العمل

أسيوط - هيثم البدرى

فاجأ اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، العاملين بأقسام مستشفى أبنوب المركزى بمنطقة "المسح"، للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة علاج المرضى والمترددين على المستشفى، معلناً دعم المستشفى ببعض أجهزة قياس السكر وبعض التجهيزات.

وحرص المحافظ، على تفقد، بعض الأقسام كـ "وحدة الغسيل الكلوي، الأشعة، الإستقبال، العيادات"، وغيرها وذلك بالمقر المؤقت لمستشفى أبنوب بمنطقة "المسح " بمركز أبنوب لحين إنشاء المستشفى الجديد، والتقى بعدد من المرضى والمرافقين بالمستشفى للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الصحية لهم والاستماع لطلباتهم، معلناً استجابته العاجلة لتزويد المستشفى بأجهزة قياس السكر وبعض التجهيزات بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وطالب العاملين بالمستشفى بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتكثيف أعمال الصيانة المستمرة للأجهزة الطبية بوحدة الغسيل الكلوى لضمان عملها بكفاءة ومنع تعطلها.

ووجه المحافظ، بتقديم بعض المساعدات العاجلة لبعض المترددين على المستشفى، ومساعدة أحدة المرضى فى الحصول على كيس دم بصورة عاجلة.

وأعلن محافظ أسيوط، عن استمرار جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بجميع المنشآت الطبية والخدمية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاعا كبيراً من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى بالمراكز.