5 توابل من مطبخك لتقوية شعرك ومنع تساقطه

كتبت ميرفت رشاد

يعاني الكثير منا من تساقط الشعر الشديد ، مما يؤثر على صحة الشعر بشكل عام ، ويلجأ العديد إلى البحث عن أفضل شامبو وزيت الشعر والعلاجات الموضعية الأخرى ، ولكن النظام الغذائي يساعد على إضافة العناصر الغذائية إلى الجذور ، كل ما عليك فعله فحص رف التوابل بشكل صحيح واختر التوابل والأعشاب المناسبة للاستمتاع بفوائدها، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

5 توابل مطبخ لتقوية شعرك ومنع تساقطه



1 - الفلفل الأسود:

بالإضافة إلى تتبيل وجبتك ، يساعدك أيضًا في الحصول على شعر أسود كثيف وطويل. يحتوي الفلفل الأسود على فيتامين A و C والكاروتينات والفلافونويد والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في مكافحة الالتهاب في الخلايا وتمنع تورم الخيوط، كما أنه يساعد على تقوية الجذور ويؤدي إلى نمو الشعر، يمكنك إضافة الفلفل الأسود إلى وجبتك أو الاستمتاع به كمشروب للتخلص من السموم عن طريق نقع بعض حبات الفلفل في كوب من الماء.

2. بذور السمسم:

تحتوي بذور السمسم على أحماض دهنية مفيدة لشعرك.تحتوي بذور السمسم على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على منع الزيوت الطبيعية على فروة الرأس وتألق شعرك، تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا على تحسين الدورة الدموية وتدفقها في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك خلايا الشعر ، مما يجعلها سميكة وطويلة وجميلة لكن تذكر ، تناول بذور السمسم باعتدال. وفقًا للأيورفيدا ، فإن السمسم يخلق حرارة في الجسم ، والتي إذا تم تناولها بكميات زائدة قد تؤثر على التوازن.

3 – الكمون :

نعلم جميعًا أن الكمون مفيد لفقدان الوزن والتمثيل الغذائي وإدارة الصحة العامة إلى جانب ذلك ، فإن مفيد لشعرك أيضًا، تحتوي البهارات على البروتين والكربوهيدرات التي تعزز نمو الشعر وتقوي الجذور. يساعد الكمون أيضًا على منع الزيت الطبيعي على فروة الرأس وتقليل تجعد الشعر الناتج عن الرطوبة. يمكنك دائمًا إدراجه في نظامك الغذائي على شكل ماء ديتوكس.

4 - بذور حبة البركة :

حبة البركة مركب معروف أنه يساعد على تغذية بصيلات الشعر ، ويمنع تساقط الشعر الزائد، تساعد العناصر الغذائية أيضًا على إمساك الشعر بشكل أفضل على فروة الرأس، أضفه إلى وجبتك اليومية واستمتع بفوائد

5- قرفة:

القرفة مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات بما في ذلك A و C و E و K. تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل الالتهاب وتقوية بصيلات الشعر وتسريع نمو الشعر، انقع القرفة في الماء واستمتع بها كشاي أعشاب للاستفادة القصوى من فوائد القرفة.