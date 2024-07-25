فريق جراحي بمستشفى كفر شكر ينقذ حياة شاب أصيب في حادث تسببت في شلل بالطرف السفلي

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 30 عاما، يعمل دليفري، أصيب بكسر في الفقرة القطنية أثناء حادث، تسبب في شلل بالطرفين السفليين، وجرى استقباله بالمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة ودخوله الجراحة وتم إجراء الجراحة بقيادة الدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفي.

وكشف مستشفى كفر شكر التخصصي بقيادة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، أنه جرى استقبال شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، حضر إلي الإستقبال بعد حادث طريق، حيث أنه يعمل دليفرى، واصطدم به اخر من الخلف.

وتسبب في سقوطه علي ظهره علي الأرض، ويعاني من شلل بالطرفين السفليين، تم عمل أشعة مقطعية أظهرت كسر في الفقرة القطنية الأولي.

وتابع الدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، أنه تم عمل رنين مغناطيسي علي الفقرات أظهرت وجود الكسر واختناق بالحبل الشوكي وكدمة بأنسجة الحبل الشوكي.

وتم إجراء جراحة لتثبيت الكسر عن طريق جهاز تثبيت مكون من 4 مسامير و2 شريحة من مادة التيتانيوم، وعمل تسليك للحبل الشوكي وإزالة أجزاء من الفقرة المكسورة، والمريض في تحسن مستمر والحالة مستقرة، وبدأ في تحريك طرفه السفلي.