غرفة المطاعم تطالب أعضائها بسرعة تحديث قاعدة بياناتهم لاستكمال خطة تحولها الرقمى

كتب محمد أسعد

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، رئيس الغرفة من كافة أعضائها بالجمعية العمومية ضرورة وسرعة تحديث بياناتها وفقاً لما نص عليه المادتين 12 و13 من اللائحة التنفيذية لقانون إتحاد الغرف السياحية والصادرة بقرار من وزير السياحة والآثار برقم 27 لسنة 2024.

وقال ياسر التاجورى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة في إطار توجهها الجديد تعكف حالياً على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالغرفة وأعضائها ، والذى يواكب أعمال التطوير الخاصة بالبنية التكنولوجية والتحول الرقمى للغرفة من حيث تغيير الشكل والمضمون وتطوير الموقع الألكترونى للغرفة بحيث يكون بوابة ومنصة تكنولوجية لعرض نشاط أعضاء الجمعية العمومية في إطار الترويج والتسويق للمنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية .

وأضاف التاجورى، أن لائحة قانون الغرف السياحية قد نصت في المادة 12 ضرورة وإلزام المنشآت السياحية الغرف التابعة لها بإحطارها بالممثل القانوني المعتمد لدى الغرفة ووزار السياحة والآثار، عبر كتاب رسمي وموافقة كتابية من المالك أو المسئول أو المخول له بممثل واحد فقط للمنشآة، ويتضمن الكتاب الرسمي كافة بيانات الشحص المسئول ( الممثل للمنشآة أمام الوزارة والغرفة ) بحيث يتم التواصل معه مباشرة حال الإحتياج أو الإستدعاء أو الدعوة لعقد لقاءات أو إجتماعات خاصة بمناقشة أنشطة الغرفة أو النشاط السياحى بشكل عام .

وأشار التاجورى، أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يسعى لمساندة ودعم أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية وتسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياً والبداية تكون من خلال التواصل المباشر مع ممثليها لدى الغرفة.

وأستطرد التاجورى قائلاً إننا نهدف الحفاظ على مقدرات أعضائها والدفاع عنها في مواجهة المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحى، والتسويق والترويج لنشاطها بما يحقق الهدف الرامى للدولة المصرية بتحقيق تجربة سياحية متاميزة لضيوفها وزوارها، فضلاً عن التأكيد على إبراز المطبخ المصرى بمختلف تنوعه وثرائه الثقافي ومذاقه الفريد، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.