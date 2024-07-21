فوز مشروع إنشاء مصنع تعبئة مياه طبيعية بشركة مياه الشرب بمركز التدريب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية ، بحضور لجنة مناقشة وتقييم مشاريع التخرج لدورة إعداد الكوادر القيادية بمركز تدريب محافظة الإسكندرية، والتي يشارك فيها مجموعات مؤهلة من كوادر المحافظة من المهندسين والأطباء في عمل مشاريع بحثية مختلفة، والتي قد فاز فيها بالمركز الأول مشروع إنشاء مصنع مياه طبيعية معبأة تابع لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بهدف الاستخدام الأمثل لموارد شركة مياه الشرب وتوفير مياه نقية معبأة بسعر تنافسي عن الشركات الأخرى.

يأتى ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة من العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحت الإشراف المباشر للمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس صلاح نصار شحاته، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتورة إيمان عزمى، نائبة عن وزارة التعاون الدولى، والمهندسة إيمان الخولى، مدير مركز تدريب محافظة الإسكندرية.

وتعتمد فكره المشروع على إنتاج مياه شرب معبأه بأحجام مختلفة سعة لتر ، 600 مللي ، 300 مللي، يحقق المشروع عائد ربح 38% ويتم استعاده قيمة الأصول في العام الأول من المشروع.

و أثنى المهندس أحمد جابر على هذا المشروع خاصة بعد أن لاقى قبول واستحسان محافظ الإسكندرية والذي أوصى بتنفيذه، حيث إنه يعد مصدر دخل لإحدى مرافق المحافظة وهي شركة مياه الشرب بالإسكندرية وتعود أرباحه بالنفع على المواطن السكندري من حيث تنفيذ مشروعات خدمية من قبل الشركة لتحسين الخدمات والقيام بأعمال وصيانة وإحلال وتجديد المحطات والشبكات، كما يساعد هذا المشروع على تدريب وتوظيف نخبة من الشباب السكندري.

وقد استمع المهندس أحمد جابر لشرح فريق مشروع المياه ووعدهم بالإهتمام بنفسه بالمشروع وقام بتشجيع الفريق البحثي متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق على هذا العمل وهم: المهندس رمضان محمد شركة مياه الإسكندرية، الدكتورة هدى السيد مديرية الشؤون الصحية، الدكتوره فيحاء محمد مديرية الشؤون الصحية، الدكتور محمد خفاجة ديوان عام وزارة الصحة، المهندس هشام مجدي.



جدير بالذكر أن فاعليات الدورة تشمل مناقشة 10 مشاريع متنوعة بين أفكار لحماية البيئة، والمشروعات الخضراء، ومصنع مياه معبأة، وإعادة تدوير المخلفات، ورصف الشوارع الترابية فى المناطق العشوائية باستخدام بلاط الإنترلوك، وتطبيقات إلكترونية لحوكمة السرفيس، وإدارة إعادة تدوير المخلفات، وتصميم خرائط تفاعلية تقدم دليل استرشادى لجميع الخدمات والمشروعات القومية لجذب مزيد من الاستثمارات وكذا منصة تسويقية بيئة توعوية تحت مظلة حكومية تهدف لتسويق الخدمات والمشروعات البيئية ودمج الإقتصاد الغير رسمى بالإقتصاد الرسمى للدولة باسم فريد (فريسكا)، ونظام إلكترونى لتلقى وتحويل الطلبات للمدارس لتوفير الجهد والوقت على الجمهور.

وقد قام المهندس أحمد جابر بتهنئة جميع الباحثين من الكوادر الشابة وعلى رأسهم صاحب فكرة المشروع المهندس رمضان محمد مدير بحوث المياه بشركة مياه الإسكندرية متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح.