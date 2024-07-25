ضمن الأنشطة الصيفية.. يوم ثقافى فى مكتبة النمسا جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لفروع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

وفى هذا الصدد نظم الفرع برئاسة حسين النوبي بمكتبة النمسا الثقافية يوم ثقافي مفتوح متنوع بقرية القريا، تضمن محاضرة بعنوان "القرآن وأثره على ثقافة الطفل"، ألقاها الشيخ عبد الرحيم عبد الرسول، حيث أوضح خلالها أن القرآن الكريم من رب العالمين، والقرآن وفضله على كل من يقرأه ويتدبره، وأثره في تغيير سلوك الطفل، وفي تعاملات الأفراد، والقرآن خير وبركة للناس كافة.

وبجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية فعاليات محاضرة بعنوان "الشباب ودوره في دعم التنمية المستدامة" تحدث خلالها أبو المكارم عبد الجليل مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقاً، مؤكداً على أن الشباب أساس القوة والعطاء في بناء المجتمع، ودور الشباب في نماء الاقتصاد، والشباب ودوره في المشاركة السياسية الفعالة، ودوره في الإستثمار في التنمية الشاملة، وفي بناء المجتمع وتصويره وتنميته، وأعد دوري ثقافي وأسئلة عامة ادارها محمد أمام، وورشة فنون تشكيلية نفذتها هبه زكي، واختتم اليوم بألعاب ترفيهية للأطفال نفذتها وفاء السيد.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الشعر الجاهلي" ألقاها سيد صدقي أخصائى اجتماعى بمدرسة فصول ابن الجراح الثانوية التجارية بالأقالتة متحدثا عن التعريف بالشعر الجاهلي وسماته، وأهم شعراء الجاهلية و بعض من اشعارهم، وأهمية حراسة الشعر الجاهلي.



فعاليات يوم ثقافي في مكتبة النمسا جنوب الأقصر



قصور الثقافة تنظم يوم ثقافي في مكتبة النمسا بمدينة إسنا