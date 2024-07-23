أفكار متنوعة لاستثمار وقت الفراغ بالإجازة الصيفية ضمن أنشطة ثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، المقدمة في إطار المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوما ثقافيا للرواد، تضمن محاضرة بعنوان "كيفية استثمار وقت الفراغ" أوضح خلالها وليد الضوي، مدرس لغة عربية، قيمة الوقت، مقدما عدة نصائح وأفكار حول استغلال الوقت خاصة فترة العطلة الصيفية.

وشملت الفعاليات المقدمة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، دوري ثقافي لرواد مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي، بالإضافة إلى ورشة تصميم أشكال هندسية بالكانسون بقصر ثقافة الأقصر، وفي مرسم الفنون التشكيلية أقيمت ورشة تصميمات حرة للفنانة شيرين محمد، بجانب ورشة الحساب الذهني، وعرض أفلام كرتونية ضمن نشاط نادي سينما الطفل، كما قدم الفرع برئاسة حسين النوبي، أنشطة متنوعة للأطفال منها محاضرة بعنوان "أهمية النظافة"، فقرة ألعاب ذهنية وترفيهية، بجانب عرض مسرح عرائس يتناول قيما تربوية.

فيما عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "وإنجازات الدولة المصرية" حاضرتها كريمة مختار مشيرة إلى إنجازات القائد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بدء فترة حكمه حتى الأن الكثير من الإنجازات، ولقد سعى بمصر نحو التقدم والازدهار، وإطلاق المشاريع القومية العملاقة من هنا نقر بأن الدولة المصرية نجحت فى تثبيت أركانها ، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنيةوإحداث نهضة ، تنموية كما تم إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

كما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة الواقعية" أوضح المخرج المسرحي محمود النجار تاريخ بداية الواقعيين، وأهم رواد مدرسة الواقعيين، وتأثير مدرسة الواقعية، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد سلامة قصيدة بعنوان "من أنا"، من خلال الاجتماع الأسبوعي لنادي ادب الأقصر بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق.



جانب من ورش التلوين والرسم لدعم الأطفال



أفكار متنوعة لإستثمار وقت الفراغ في الأجازة الصيفية



دعم الأطفال بورش تلوين متنوعة فى قصور الثقافة