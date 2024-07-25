صحة القليوبية تنفي شائعة سقوط أسانسير داخل مستشفى بنها التعليمي

القليوبية- إبراهيم سالم

نفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الشائعة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أسانسير في مستشفي بنها التعليمي ووجود حالات وفاة وإصابات، مؤكدة أن هذا أمر عار تماما من الصحة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ومسئولي محافظة القليوبية، أنه لا يوجد أي حادث بهذا الوصف أو إصابات أو وفيات، مشيرا إلى أن ماحدث مجرد عطل في أسانسير المطعم في المبني الجديد وكان بداخله ممرضه انتابتها حالة من الخوف والذعر والصراخ ممأ ادي لتجمع العاملين واستدعاء فني الصيانة وتم حل المشكلة وإخراجها سالمه دون خدش أو مشاكل تذكر.

وأهابت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، المواطنين من الانسياق وراء تلك الشائعات، وضرورة التأني في نقل مثل هذه الأخبار والرجوع للمختصين قبل إثارة الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحري الدقة.