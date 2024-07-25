اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 يوليو 2024 11:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة القليوبية تنفي شائعة سقوط أسانسير داخل مستشفى بنها التعليمي

الخميس، 25 يوليو 2024 11:08 م
صحة القليوبية تنفي شائعة سقوط أسانسير داخل مستشفى بنها التعليمي مستشفي بنها التعليمى - أرشيفية
القليوبية- إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الشائعة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أسانسير في مستشفي بنها التعليمي ووجود حالات وفاة وإصابات، مؤكدة أن هذا أمر عار تماما من الصحة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ومسئولي محافظة القليوبية، أنه لا يوجد أي حادث بهذا الوصف أو إصابات أو وفيات، مشيرا إلى أن ماحدث مجرد عطل في أسانسير المطعم في المبني الجديد وكان بداخله ممرضه انتابتها حالة من الخوف والذعر والصراخ ممأ ادي لتجمع العاملين واستدعاء فني الصيانة وتم حل المشكلة وإخراجها سالمه دون خدش أو مشاكل تذكر.

وأهابت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، المواطنين من الانسياق وراء تلك الشائعات، وضرورة التأني في نقل مثل هذه الأخبار والرجوع للمختصين قبل إثارة الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحري الدقة.

 







اخبار القليوبية

أمن القليوبية

صحة القليوبية

مستشفي بنها التعليمي

سقوط أسانسير

عطل بأسانسير

مستشفى بنها العام

اخبار محافظة القليوبية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة