حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كسفريت بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بقرية كسفريت، التابعة لمركز ومدينة فايد، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك على مدار يومين.

استقبلت القافلة 1234حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد "أكرم" ضرورة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين وتسهيل وتيسير الإجراءات لكبار السن وذوي الهمم.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية تضمنت 8 عيادات تخصصية، حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والنساء وتنظيم الأسرة وجراحة عامة والأسنان وعيادة للجلدية وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 100صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والفحوصات المعملية بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعوية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 604 مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية، بينما استقبلت القافلة الطبية في ثاني أيامها 630 مواطنًا.

