رسالة ماجستير بعنوان "تنفيذ مبادرة الجمارك الخضراء من منظور تيسير التجارة"

كتبت رحاب نبيل

حصلت الدكتورة منيرة ناجى مديرة إدارة البحوث بجمارك مطار القاهرة الدولي، علي درجة الماجستير بامتياز، في الرسالة المقدمة في لوجستيات التجارة الخارجية ( القسم الإنجليزي ) بعنوان "تنفيذ مبادرة الجمارك الخضراء في مصلحة الجمارك المصرية من منظور تيسير التجارة"، وذلك بمشاركة الدكتور محمد علي ابراهيم مستشار وزير النقل الأسبق والخبير اللوجستي، والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية الأسبق، ومستشار وزير المالية.

وطرحت مدير إدارة البحوث بجمارك مطار القاهرة، موضوع المناقشة واستحداث حلول هامة في دور الجمارك المصرية الهام والفعال في الحفاظ علي النظام البيئي المصري والعالمي ( الجمارك الخضراء ) وهو موضوع يشغل رؤساء انظمة دول العالم في الوقت الحالي.