خريطة التحويلات المرورية قبل غلق محور 26 يوليو لاستكمال إنشاء المونوريل

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

وضعت إدارة المرور تحويلات لحركة السيارات أثناء غلق محور 26 يوليو بدء من ميدان لبنان حتى مطلع كوبرى 15 مايو اثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر) وتسليم المرحلة الثانية لموقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل.

تشمل تلك الأعمال تحويل حركة المرور بطريق 26 يوليو (الرئيسي) في الإتجاهين بمسافة ( 150 متر الى طريق الخدمة فى الإتجاهين بالإضافة الى إزالة الارصفة والأسوار الحديدية وتمهيد الطريق لتحقيق السيولة الحركة المرورية وستكون التحويلات

1 - حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبرى 15 مايو ونادى الزمالك تقوم بالانحراف يميناً الى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة اخرى الى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه کوبری 15 مايو وميدان سفنكس.

2 - حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالسير بالطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم وصولاً الى ميدان لبنان ومطلع محور 26 يوليو.

وستكون تلك الأعمال إجراء غلق كلي لـ طريق 26 يوليو (الرئيسي) بالاتجاهين لمسافة ( 150 متر) بداية من ميدان لبنان وحتى قبل مطلع كوبرى 15 مايو، وذلك بداية من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 25 / 7 /2024 وحتى انتهاء الأعمال على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة.



