توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى الزيتون.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

‫ ‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية لـ محصول الزيتون ، خلال شهر يوليو .

‎وتمثلت التوصيات في الآتي:



‎1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة.

‎ 2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

‎ 3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

‎4- ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الرى.

‎ 5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس.

الرى بالغمر

6- الأشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

7- يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات .

8- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.

الرى بالتنقيط

7- يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة في الشهر.

8- يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوم.