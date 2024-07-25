اليوم السابع
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توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى الزيتون.. تعرف عليها

الخميس، 25 يوليو 2024 11:22 ص
توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى الزيتون.. تعرف عليها محصول الزيتون
كتبت أسماء نصار

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‫ ‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية لـ محصول الزيتون ، خلال شهر يوليو .

‎وتمثلت التوصيات في الآتي:


‎1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة.

‎ 2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

‎ 3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

‎4- ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الرى.

‎ 5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس.

الرى بالغمر

6- الأشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

7- يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات .

8- يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.

الرى بالتنقيط

7- يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة في الشهر.

8- يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوم.

 







وزارة الزراعة

الزيتون

محصول الزيتون

اشجار الزيتون



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