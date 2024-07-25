اليوم السابع
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الخميس، 25 يوليو 2024 12:43 م
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تموين الإسماعيلية: حملات على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار.. صور

الخميس، 25 يوليو 2024 12:36 م
تموين الإسماعيلية: حملات على محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار.. صور حملات على محطات الوقود
الإسماعيلية -صبرى غانم

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أعلن أحمد منصور، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن المرور على جميع محطات تموين الوقود، والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة فور إعلان تحريك أسعار الوقود.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أنه أصدر تعليمات بالمرور على جميع محطات تموين الوقود وعمل محاضر الجرد والتأكد من سير عمليات تموين السيارات بانتظام دون تكدس أو ازدحام.


ووجَّه أحمد منصور، المفتشين المتواجدين بالمحطات لإزالة أي معوقات حال ظهورها والتواصل من خلال غرفة العمليات الرئيسية برئاسة مدير المديرية.

 

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية على أن الحملات الرقابية لمتابعة محطات الوقود مستمرة، مؤكدًا أن المحطات تعمل بصورة طبيعية وأن هناك وفرة في المواد البترولية بجميع أنحاء المحافظة.

 
وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (1)
وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (1)

 

وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (2)
وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (2)

 

وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (3)
وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (3)

 

وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (4)
وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (4)

 

وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود (5)
وكيل تموين الإسماعيلية و المرور على جميع محطات الوقود 

 







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