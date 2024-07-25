تعرف على السيرة الذاتية للواء محمد شرباش مساعد الوزير لجنوب الصعيد

سوهاج محمود مقبول

ينشر اليوم السابع السيرة الذاتية للواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير لجنوب الصعيد ، بعد أن كان يتولى منصب مدير أمن سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، ييشغل منصب مدير أمن سوهاج الجديد، و يعد من أبرز ضباط وزارة الداخلية الأكفاء والمتميزين الذين عملوا فى العديد من المناصب الشرطية المختلفة واكتسب خلالها خبرات كبيرة مساهمات جليلة قدمها فى المجال الأمنى فى مصر منذ أن عمل فى أقسام الشرطة المختلفة فى البحث الجنائي.

وتولى اللواء محمد شرباش لفترة كبيرة منصب رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حتى وصل إلى أن يصبح رئيسا لفرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة.

وفى 2011 اصبح وكيلا لمباحث القليوبية، ثم انتقل ليكون مفتشا للمباحث ونظرا لاكتسابه المهارات والخبرات العالية انتقل للأمن العام، وتم تعينه مديرا للمباحث الجنائية للمديرية أمن الدقهلية، ثم مديرا للمباحث الجنائية للمديرية أمن البحيرة ثن انتقب لبلى قطاع الامن العام وشغل منصب مدير الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ثم شغل منصب مدير امن سهاج ، وخلال الحركة رقى مساعد الوزير لجنوب الصعيد.